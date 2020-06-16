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ФИФА показала, как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар, если бы играли 50 лет назад

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,4 т.
Пеле празднует победу на ЧМ-1970

Пеле празднует победу на ЧМ-1970

В честь 50-летия чемпионата мира 1970 года в Мексике Международная федерация футбола (ФИФА) представила, как бы выглядели звезды современного футбола, если бы играли в то время.

На своей странице в Twitter организация опубликовала снимки аргентинца Лионеля Месси, лучшего молодого игрока ЧМ-2018 в России француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара.

Неймар 50 лет назад

Неймар 50 лет назад

Лионель Месси 50 лет назад

Лионель Месси 50 лет назад

Килиан Мбаппе 50 лет назад

Килиан Мбаппе 50 лет назад

Отметим, что чемпионат мира в Мексике закончился победой бразильцев, которые разгромили сборную Италии в финальном матче со счетом 4:1. В поединке за третье место ФРГ обыграла Уругвай со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром турнира стал немец Герд Мюллер, забивший 10 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты бокса показали, как бы выглядели Александр Усик, Василий Ломаченко, Владимир Кличко и другие знаменитые боксеры, если бы были женщинами.

ФИФАКилиан МбаппеНеймарЛионель Месси
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