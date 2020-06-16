ФИФА показала, как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар, если бы играли 50 лет назад

В честь 50-летия чемпионата мира 1970 года в Мексике Международная федерация футбола (ФИФА) представила, как бы выглядели звезды современного футбола, если бы играли в то время.

На своей странице в Twitter организация опубликовала снимки аргентинца Лионеля Месси, лучшего молодого игрока ЧМ-2018 в России француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара.

Неймар 50 лет назад

Лионель Месси 50 лет назад

Килиан Мбаппе 50 лет назад

Отметим, что чемпионат мира в Мексике закончился победой бразильцев, которые разгромили сборную Италии в финальном матче со счетом 4:1. В поединке за третье место ФРГ обыграла Уругвай со счетом 1:0. Лучшим бомбардиром турнира стал немец Герд Мюллер, забивший 10 голов.

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