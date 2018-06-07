ФИФА изменила позицию Украины в новом рейтинге сборных

Сборная Украины по футболу потеряла пять позиций в обновленном рейтинге сильнейших национальных команд планеты. В июньском рейтинге ФИФА наша команда занимает 35-ю позицию.

Лучшей сборной по версии ФИФА по прежнему является Германия. Вторую строчку занимает Бразилия. Третьей идет Бельгия.

Отметим прогресс Польши, которая с 10-го вышла на 8-е место, сместив оттуда Испанию.

Напомним, что в 2018 году подопечные Андрея Шевченко провели четыре товарищеских матча.

В марте Украина сперва сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1), а затем обыграла Японию (2:1).

В июне "сине-желтые" не смогли обыграть Марокко (0:0) и разгромили Албанию (4:1).