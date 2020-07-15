ФИФА опубликовала календарь ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как сообщается на официальном сайте организации, сборная Катара откроет турнир 21 ноября матчем на 60-тысячном стадионе "Аль-Бейт". Поединки группового этапа будут проходить с 21 ноября до 2 декабря в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 по киевскому времени. Уже на следующий день, 3 декабря, стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой пройдут 6 декабря. Четвертьфиналы будут сыграны 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря.

Финальный поединок запланирован на 18 декабря и должен состояться в городе Лусаил на одноименном 80-тысячном стадионе. Матч за третье место будет сыгран на день раньше – 17 декабря.

Календарь матчей финальной части ЧМ-2022 в Катаре FIFA.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА утвердил схему отбора на ЧМ-2022, в котором примет участие и сборная Украины.