ФИФА определилась с претендентами на приз за лучший гол 2020 года. Видео

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала 11 претендентов на приз за лучший гол, забитый в 2020 году.

На официальной странице ФИФА в Twitter появился ролик, в котором собраны самые красивые взятия ворот. Награду могут получить: Ширли Круз (сборная Коста-Рики), Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"), Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес"), Софи Ингл ("Челси"), Златко Юнузович ("РБ Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоди Сандаунз"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Леонель Киньонес ("Макара"), Луис Суарес ("Барселона") и Каролин Уэйр ("Манчестер Сити").

Имя победителя, которого выбирают болельщики в режиме онлайн, станет известно 17 декабря. Напомним, что обладателем приза в 2019 году стал Даниэль Жори из "Дебрецена", который забил фантастический гол ударом через себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА назвала номинантов на приз лучшему футболисту 2020 года.