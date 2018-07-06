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Чемпионат мира 2018
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Допинг-скандал на ЧМ-2018: появилась реакция ФИФА

1.2тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) дополнительно проверила полузащитника сборной Ирана и "Ростова" Саида Эззатоллахи.

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Ранее в пробе А футболиста было выявлено превышение содержания лютеинизирующего гормона, что могло свидетельствовать об употреблении запрещенных препаратов.

"В общем, ситуация такая: в его крови не найдено никаких следов приема запрещенных веществ. А это значит, что лютеинизирующий гормон появился в его организме не из-за допинга. Дело в отношении Эззатоллахи закрыто", - говорится в сообщении Telegram-канала "Мутко против".

Напомним, сборная Ирана не смогла выйти из квартета В (Испания, Португалия, Марокко) на чемпионате мира в России. Однако, подопечные Карлуша Кейруша сотворили мини-сенсацию, сыграв на групповом этапе 1:1 с командой Португалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Франции стала первой командой, вышедшей в полуфинал мундиаля.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная Ирана по футболу
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