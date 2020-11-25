ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте организации, в список номинантов попали 11 исполнителей из семи клубов. Полностью он выглядит следующим образом:

1. Тьяго Алькантара (Испания, "Бавария", "Ливерпуль");

2. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус");

3. Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");

4. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария");

5. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль");

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ);

7. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона");

8. Неймар (Бразилия, ПСЖ);

9. Серхио Рамос (Испания, "Реал");

10. Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль");

11. Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, "Лиаерпуль").

11 декабря ФИФА объявит имена трех финалистов в этой номинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА хочет серьезно реформировать чемпионаты мира и Европы.