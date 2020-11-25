ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего игрока 2020 года.
Как сообщается на официальном сайте организации, в список номинантов попали 11 исполнителей из семи клубов. Полностью он выглядит следующим образом:
1. Тьяго Алькантара (Испания, "Бавария", "Ливерпуль");
2. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус");
3. Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити");
4. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария");
5. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль");
6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ);
7. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона");
8. Неймар (Бразилия, ПСЖ);
9. Серхио Рамос (Испания, "Реал");
10. Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль");
11. Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, "Лиаерпуль").
11 декабря ФИФА объявит имена трех финалистов в этой номинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА хочет серьезно реформировать чемпионаты мира и Европы.