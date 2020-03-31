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31 марта • обновлено в 21:51
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ФИФА нашла способ спасти футбол после коронавируса

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Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать специальный денежный фонд помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за коронавируса.

ФИФА нашла способ спасти футбол после коронавируса

ФИФА нашла способ спасти футбол после коронавируса

По информации The New York Times, организация приготовила "огромные деньги" на спасение футбольной индустрии.

Согласно последнему отчету, ФИФА располагает резервом в размере 2,74 миллиарда долларов. Часть этой суммы федерация готова выделить в фонд, который будет управляться независимо от руководства самой организации. Помощь ФИФА будет предоставляться клубам, пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом.

Пойти на такой шаг ФИФА заставили случаи, произошедшие в течение последней недели. Сначала Уругвайская федерация футбола уволила 400 сотрудников из-за приостановления сезона. Позднее стало известно, что титулованный словацкий клуб "Жилина" прекратит свое существование.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
ФИФА
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