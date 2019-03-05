ФФУ и Федерация футбола учасников АТО не смогли договориться по вопросам объединенного чемпионата

1 марта в помещениях агентства "Укринформ" состоялся круглый стол по вопросам возможного объединения футбольных чемпионатов учасников АТО.

Как заявили в Федерации футбола учасников АТО, встреча не дала возможности ее участникам найти пути решения проблем.

За круглый стол в информационном агентстве сели, с одной стороны - руководители Федерация футбола учасников АТО и некоторые капитаны команд и представители Лиги учасников АТО.А с другой стороны - руководители Национального совета по вопросам спортивной реабилитации, представители ФФУ и более тридцати представителей муниципальной стражи города Киева, которые никакого отношение к соревнованиям по футболу среди учасников АТО не имеют, но ищут все возможные способы, чтобы возглавить уже успешно реализуемые программы спортивной реабилитации ветеранов и учасников АТО (ООС) , которые пятый год эффективного проходят в Украине без всякой государственной поддержки.

Федерация футбола учасников АТО предложили свое видение решения проблем взаимодействия с ФФУ, которое заключается в следующем:

• пролонгация договора о сотрудничестве между ФФУ и Федерацией футбола учасников АТО;

• включение проведения Чемпионата по футболу среди команд Лиги учасников АТО на Кубок "Героев АТО" в общий календарь спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий ФФУ и Министерства молодежи и спорта Украины на 2019;

• объединение общественных организаций учасников боевой действий по вопросам спортивной реабилитации на уже существующей пятый год платформе.

К сожалению, по мнению Федерации футбола участников АТО, конструктивного разговора не состоялось. Все предложенные варианты были проигнорированы как и предыдущие пять лет, а потому представители Федерации футбола учасников АТО, не видя смысла в дальнейших переговорах, покинули зал.

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Кроме того, Федерация футбола учасников АТО выступила категорически против включения в их футбольные команды профессиональных игроков, как было предложено на этой встречи. Проводимые турниры - это программа реабилитации учасников боевых действий, а не создание еще одного направления спортивных соревнований, отмечается на официальном сайте Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, под угрозой находится старт пятого сезона чемпионата футбольной лиги учасников АТО, который должен розпочатися 23-го марта. Дело в том, что Федерация футбола Украины (ФФУ) до сих пор не пролонгировала договор с организатором чемпионата – Федерацией футбола учасников АТО.

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