"Ференцварош" – "Динамо": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в эти минуты во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов играет в гостях с венгерским "Ференцварошем", который тренирует Сергей Ребров.

Уже на 28-й минуте украинцы открыли счет в матче. Харатин сыграл рукой в своей штрафной площадке и Цыганков точно реализовал пенальти.

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"Ференцварош" Венгрия – "Динамо" Украина 0:1 (первый тайм)

Гол: 0:1 – 28, пенальти Цыганков.

Ференцварош – Дибус, Хайстер, Блажич, Ковачевич, Ловренчич, Зубков, Сомалиа, Нген, Харатин, Изаэл, Шигер.

Динамо – Бойко, Караваев, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, де Пена, Супряга.

Предупреждения: Сомалиа (12), Хайстер (21), Харатин (26).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре ЛЧ, "Динамо" дома проиграло итальянскому "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" был разгромлен каталонской "Барселоной" (1:5).

Перед поездкой в Венгрию "Динамо" в УПЛ добыло минимальную победу над "Александрией".