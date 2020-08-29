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Федецкий сказал, как поступит с Ракицким при встрече, упомянув Россию

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,0 т.
Артем Федецкий

Артем Федецкий не понимает поступка Ярослава Ракицкого.

Бывший украинский футболист Артем Федецкий признался, что несмотря на решение Ярослава Ракицкого, который подписал контракт с российским клубом, он при встрече все равно подал бы руку бывшему партнеру по "сине-желтой" сборной.

Федецкий против того, чтобы наши игроки в настоящее время переходили в чемпионат России.

"Но Ракицкому при встрече руку подам. Это его выбор. Может, он как-то по-другому воспринимает политическую ситуацию и происходящее в стране", – сказал Федецкий в эфире Youtube-канала Вацко Live.

Артем до сих пор не может понять причины такого поступка.

"Ракицкий, как футболист и семьянин, - классный пацан. Да, у него, как и каждого, есть свои муравьи в голове, но есть некоторые поступки, которые я не могу понять. Чего ему не хватало в "Шахтере", что он уехал в "Зенит"? Он зарабатывал не меньше, чем в "Зените". Почему он сделал такой шаг – я не могу сказать", – подытожил Федецкий.

Ранее Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ракицкому из-за того, что Ярик никогда не пел перед матчами гимн Украины.

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Артем ФедецкийЯрослав Ракицкий
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