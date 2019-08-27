Фаны "Динамо" устроили разборки с игроками: спортивные итоги 26 августа

Мексиканец Орландо Солидо дал дерзкий совет Люку Кэмпбеллу накануне поединка против Василия Ломаченко, а ультрас "Динамо" устроили разборки с футболистами.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 26 августа.

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