Фаны "Динамо" устроили разборки с игроками: спортивные итоги 26 августа

Мексиканец Орландо Солидо дал дерзкий совет Люку Кэмпбеллу накануне поединка против Василия Ломаченко, а ультрас "Динамо" устроили разборки с футболистами.
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