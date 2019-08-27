Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Фаны "Динамо" устроили разборки с игроками: спортивные итоги 26 августа

1.2т Читать материал на украинском

Мексиканец Орландо Солидо дал дерзкий совет Люку Кэмпбеллу накануне поединка против Василия Ломаченко, а ультрас "Динамо" устроили разборки с футболистами.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 26 августа.

Кроме того, WBA объявила титульным бой Поветкин – Фьюри. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Глушить в корпус": единственный боксер, победивший Ломаченко, дал совет Кэмпбеллу

Жесткий разговор: фаны "Динамо" устроили разборки с футболистами

Еда с обнаженной девушки: чемпион мира устроил развратную вечеринку

Сенсация: бой Поветкин – Фьюри объявлен чемпионским

"Закулисная игра": Суркис жестко прошелся по УПЛ

"Не уважают": Такам наехал на команду Усика

Рефери - маньяк: на турнире ММА судья позволил забить бойца до полусмерти

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Темы
Ломаченко – Кэмпбелл Премьер-лига Украины
Персоны
Александр Поветкин Питер Фьюри Василий Ломаченко Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...