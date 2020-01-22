"Фантастика!" Главный тренер "Шахтера" выступил против изменений правил в УПЛ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал предложение Украинской ассоциации футбола сместить последние туры чемпионата страны из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020

Напомним, ранее главный тренер национальной команды Андрей Шевченко обратился в УАФ с просьбой, чтобы сезон в украинском футболе завершился раньше. Наставник "горняков", в свою очередь, выступил против того, чтобы менять регламент по ходу турнира.

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

"Когда начинается соревнование, есть правила, мы должны их уважать в течении всего пути. Если мы начали с этими правилами, так и нужно продолжать. Мы хотим, чтобы Украина показала себя лучшим образом на Евро. Если нужно что-то сместить в последних турах, чтобы ребята подготовились к Евро, мы к этому готовы. Думаю, самое лучшее, что можем сделать, это взять два последних тура и постараться их перенести на какую-то определенную дату. Мы можем поменять даты двум последним турам, тогда можем выиграть две недели. Две недели в футболе – это фантастика", – заявил Каштру в эфире "Футбол NEWS".

Новости Игроки клуба УПЛ объявили бойкот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская Премьер-лига планировала внести изменения в регламент чемпионата Украины – в частности отменить плей-офф за путевки в еврокубки уже в сезоне-2019/20. Однако затем в УПЛ отказались от таких изменений.

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