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5 ноября • обновлено в 14:35
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Фанаты устроили жестокое побоище на матче в России: опубликовано видео

1.3т Читать материал на украинском

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу в Самаре местный клуб "Крылья Советов" на своем поле принимал "Рубин" (0:0). Поединок отметился скандальным инцидентом с участием фанатов.

"Крылья Советов" - "Рубин"

"Крылья Советов" - "Рубин"

kc-camapa.ru

Во время второго тайма в подтрибунном помещении состоялась драка между болельщиками двух команд.

"Началось все с оскорблений. Болельщики встретились в коридорах стадиона. Слово за слово, началась драка. Тут подоспели полицейские. Попытались поймать нарушителей спокойствия. В результате им пришлось выстроить живую стену", – приводит портал 63.ru слова очевидца драки.

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Российские СМИ опубликовали видео с потасовкой, в которой приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чеченские футболисты спровоцировали массовую драку в чемпионате России - было опубликовано видео этого инцидента.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия Самара
Теги
ФК Крылья Советов ФК Рубин
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Кор Павел
Кор Павел
Обоз ты журнал - понос, тебя смешно читать
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фил филипыч
фил филипыч
жестокое побоище) побоище карл))))
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