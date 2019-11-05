Фанаты устроили жестокое побоище на матче в России: опубликовано видео

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу в Самаре местный клуб "Крылья Советов" на своем поле принимал "Рубин" (0:0). Поединок отметился скандальным инцидентом с участием фанатов.

"Крылья Советов" - "Рубин" kc-camapa.ru

Во время второго тайма в подтрибунном помещении состоялась драка между болельщиками двух команд.

"Началось все с оскорблений. Болельщики встретились в коридорах стадиона. Слово за слово, началась драка. Тут подоспели полицейские. Попытались поймать нарушителей спокойствия. В результате им пришлось выстроить живую стену", – приводит портал 63.ru слова очевидца драки.

Российские СМИ опубликовали видео с потасовкой, в которой приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чеченские футболисты спровоцировали массовую драку в чемпионате России - было опубликовано видео этого инцидента.

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