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8 апреля • обновлено в 10:03
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Евгений Коноплянка признался в симпатии к Денису Черышеву

1.9т
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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что в чемпионате Испании болеет за россиянина Дениса Черышева, который выступает за "Валенсию".

"Там две команды, кто может выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%", – цитирует слова Коноплянки издание Tribuna.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

Он также отметил, что в борьбе за чемпионство в Ла Лиге сейчас поддерживает "Барселону", но считает, что до ухода Криштиану Роналду первенство было интереснее.

Напомним, что в Испании наш соотечественник выступал за "Севилью" с 2015-го по 2018-й год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коноплянка признался, что мечтал бы сыграть с женской сборной Украины по футболу.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Денис Черышев Евгений Коноплянка
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид ФК Валенсия ФК Севилья
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