"Это решающее": Шевченко назвал главное требование к футболистам сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что футбольный интеллект является важнейшим требованием к игрокам национальной команды.

"Игроки должны много работать над своим интеллектом. Сейчас другие требования. Интеллект на поле стал намного важнее. Конечно, техника и физические способности по-прежнему являются важными, но понимание и чтение ситуации, понимание разных позиций, различных тактических фаз игры, когда тренер что-то меняет — это решающее", - цитирует наставника tribuna.com со ссылкой на печатное издание WorldSoccer.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые будут готовиться к решающим матчам отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября).

Ранее СМИ опубликовали расклады для сборной Украины в отборе к чемпионату Европы-2020.

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