Это просто беспредел! – тренер "Колоса" о матче с "Динамо"

Главный тренер "Колоса" из Коваливки Руслан Костышин обрушился с критикой на бригаду арбитров в выездном матче 27-го тура УПЛ с "Динамо".

Судья встречи Сергей Бойко при помощи видеоассистента Евгения Арановского назначил четыре пенальти и удалил с поля игрока гостей Петрова.

"Я говорю, что всегда нужно комментировать работу арбитров, если они ошибаются. Эта шайка-лейка Арановский-Бойко и Бойко-Арановский – это просто беспредел. Я не знаю, мы тоже только что смотрели эти моменты. Ребята, мы все-таки "Колос" Коваливка, мы не можем играть с "Динамо" на одного меньше, с VARом против нас, Бойко и Арановским против нас. Что пацанам говорить? Я понимаю, они могут ошибаться, но ты же смотришь видео, там же все видно. И футболисты "Динамо" с этого смеются, они смотрят на этот цирк. Поэтому у меня и крик души", – приводит слова Костышина "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" нанесло поражение "Колосу" – 2:1, причем гости не реализовали один пенальти и выход один на один.