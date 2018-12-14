''Это гениально!'' Игрок "Динамо" нелепо объяснил поражение в ЛЕ: фанаты в ярости

Футболист киевского "Динамо" Виталий Миколенко дал скандальное объяснение поражению команды в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. 19-летний защитник после игры направился к сектору ультрас и заявил, что у него не было мотивации на игру, которая ничего не значила в турнирном плане.

ФК "Динамо" Киев

По данным ua.tribuna.com, к фанатам вместе с Миколенко подошли вратарь Георгий Бущан и защитник Никита Бурда. Последний в знак благодарности бросил на сектор свою футболку, однако болельщики вернули ее игроку.

При этом слова Миколенко были подвержены жесткой критике. Комментируя новость на сайте издания, читатели отметили, что в 19 лет футболист должен выкладываться в каждом матче.

ua.tribuna.com

ua.tribuna.com

"Это твоя работа. Если нет мотивации, меняй профессию", "В очередной раз доказал, что большинство футболистов не очень умные: пойти к фан-сектору, чтобы сообщить им о том, что у тебя мотивации не было, это гениально", "Как не может быть мотивации у пацана, которому 19, которому надо себя показывать?" – яростно отреагировали поклонники футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" проиграло чешскому клубу "Яблонец" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы, что не помешало киевлянам с первого места выйти в плей-офф турнира.