''Это беспредел'': защитник "Шахтера" "разнес" арбитра после матча с "Десной"

Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава резко высказался об арбитре Сергее Бойко, который судил поединок его команды против "Десны" в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Футболист остался недоволен действиями рефери во время эпизода с удалением игрока соперника, которое было отменено.

"Я и вся команда уже устала говорить про судей, потому что это не наша обязанность, но опять приходится. Первый раз такое вижу, что главный арбитр дает красную, боковой ему что-то кричит и спрашивает его: "А кто фолил?". И кто-то из футболистов "Десны" говорит, что он фолил и получает желтую. Это уже беспредел", - возмутился Хочолава в интервью Footboom.

Давид Хочолава ФК Шахтер

Защитник "Шахтера" уверен, что в этом эпизоде не было причин давать желтую другому игроку.

"Если главный дает красную, нужно покинуть поле. Смотрел повтор, там только он один впереди. Нет причин давать кому-то другому желтую. Я думаю, что он просто не дал красную. Пусть дает хоть пять желтых. Главное – удаление, и у нас уже было бы преимущество. Говорю то, что я слышал. Главный принимает решение, боковой говорит, что не так, другой фолил, и карточку отменяют из-за ассистента", - выразил свое недовольство Хочолава.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поединок против "Десны".