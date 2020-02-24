"Это беспредел": Суркис наехал на ФФУ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис остался недоволен решением Украинской ассоциации футбола не допустить болельщиков на домашний матч команды в УПЛ против "Ворсклы".

"Игра без зрителей, вы же сами прекрасно понимаете – это не футбол. То, что творит наша Федерация футбола – это беспредел. Просто беспредел. Даже если болельщики и нарушили на гостевом матче, они и должны быть наказаны на гостевом матче, но ни в коем случае не на домашней арене", – заявил Суркис в интервью программы "Профутбол".

Игорь Суркис УНИАН

Напомним, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ) наказал "Динамо" одним домашним матчем без зрителей и штрафом в размере 500 тысяч гривен за расисткие выкрики болельщиков на гостевом поединке киевлян против "Шахтера" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на отсутствие фанатов, столичный клуб в тяжелом матче одолел полтавскую "Ворсклу", вырвав победу на последних минутах.

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