"Есть страх": самый дорогой футболист мира откровенно высказался перед ЧМ-2018 в России

Самый дорогой футболист мира бразилец Неймар в товарищеском матче со сборной Хорватии перед ЧМ-2018 впервые появился на поле после травмы. Форвард "селесао" отметился забитым мячом, а после игры признался, что все еще испытывает страх вновь получить повреждение.

"Прошло три месяца с момента травмы. Вернуться к любимому занятию и даже забить гол… Я счастлив. Но у меня все еще есть некоторый страх, но понемногу, с каждой тренировкой я себя "отпускаю". Посмотрим, что будет на тренировках. Мало-помалу я становлюсь лучше. Очень рад этому дню. Всё еще чувствую небольшой дискомфорт, но это нормально, потому что я долгое время провел вне поля. Сейчас я готов на 80 процентов", – заявил Неймар, пишет "Матч ТВ".

Как сообщал "Обозреватель", сборная Украины разгромила команду Албании в товарищеском матче.