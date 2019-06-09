"Есть проблемы": Шевченко - о матче Украина - Люксембург

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча с командой Люксембурга подтвердил проблемы с двумя футболистами.

"Процесс восстановления проходит спокойно. После сегодняшнего занятия мы будем понимать состояние игроков, ведь у нас не было возможности потренироваться ранее. Сегодня примем решение по заявке. Есть небольшие проблемы в Беседина и Бутко. Скорее всего, они не будут тренироваться. Возьмут ли они участие в игре, мы определим сегодня вечером", - цитирует Андрея Николаевича пресс-служба ФФУ.

Оценил тренер и состояние других игроков.

"К сожалению, Жуниор травмирован и не примет участия в поединке. Со Степаненко все нормально. Тарас тренируется, готовится к игре. Марьян Швед тренируется с нами уже две недели, у него есть прогресс. Парень сменил клуб и выступать за "Селтик", что является серьезной мотивацией для него. Он движется в правильном направлении", - отметил Шевченко.

Упомянул наставник и Романа Зозулю.

"Есть немало игроков, по которым мы наблюдаем, и Роман входит в их число. Вызывая футболистов, я выхожу исключительно из интересов национальной сборной. Мы принимаем решение, учитывая то, какие исполнители в данный момент подходят под игру команды. Никаких вопросов к Зозули нет - он проводит великолепный сезон. Я желаю ему удачи в стыковых матчах Сегунды. Роман у нас в обойме, мы за ним следим", - подытожил Шевченко.

Напомним, что игра Украина - Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Накануне стало известно, где смотреть матч по ТВ. Кроме того, букмекеры назвали фаворита этого противостояния.

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