''Есть потенциал'': Шевченко признался, чего не хватает сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал два компонента, которых не хватает "сине-желтым" футболистам.

"У нас очень хороший потенциал, но не хватает результата и стабильности. Выступление в Лиге наций даст нам очень ценный опыт. Те игроки, которым не хватает игровой практики в клубах или молодые исполнители, которые до сих пор не принимали участия в международных матчах, за эти четыре встречи смогут получить необходимый опыт", - цитирует Андрея Николаевича пресс-служба ФБУ.

Наставник признался, что не пытается что-то менять.

"Я стараюсь идти в ногу с современным футболом. Если сегодня ты хочешь достичь результата, то должен контролировать ход игры, а для этого надо уметь владеть мячом. В игре есть переходы, когда надо правильно обороняться и правильно контратаковать. Это все вопросы игрового баланса. Однако, если командный баланс перевешивать в сторону игры на контратаках, в современном футболе будет трудно достичь желаемого результата. Да, можно добиться его на определенном уровне, но этого мало, чтобы ставить серьезные задачи и двигаться в сторону увеличения уровня игры будущего поколения", - подытожил Шевченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шевченко выставил из основы сборной Хачериди и Селезнева.