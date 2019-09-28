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28 сентября • обновлено в 20:21
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"Есть еще ниже": Хацкевич оценил уровень "Динамо"

1.7т Читать материал на украинском

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не считает столичный клуб грандом европейского футбола.

По мнению белорусского специалиста, на сегодняшний день украинская команда славится лишь своими достижениями в прошлом.

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"Сейчас очень большая разница между топ-клубами и средними, а есть еще ниже. Я не считаю, что "Динамо" – это топ-клуб. Это большой клуб, с большой историей. Топ-клубы – это команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и Лигу Европы, где играют топ-футболисты. "Динамо" находится на своем уровне в Европе, но на той же позиции, что пять лет назад", – сказал Хацкевич в интервью Вацко Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Хацкевич откровенно рассказал о своем разговоре с Игорем Суркисом перед увольнением из "Динамо".

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Персона
Александр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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