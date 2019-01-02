''Есть амбиции'': Криштиану Роналду высказался про Украину

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что национальная команда Украины может составить большую конкуренцию за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

"В нашей группе три претендента на две путевки. У Украины и Сербии также есть амбиции выйти на Евро-2020. Нам попытаются создать проблемы и остальные сборные. Ошибочно считать, что они просто подарят очки", — цитирует Роналду Record.

Криштиану Роналду

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