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''Есть амбиции'': Криштиану Роналду высказался про Украину

1.3тЧитать материал на украинском

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что национальная команда Украины может составить большую конкуренцию за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

"В нашей группе три претендента на две путевки. У Украины и Сербии также есть амбиции выйти на Евро-2020. Нам попытаются создать проблемы и остальные сборные. Ошибочно считать, что они просто подарят очки", — цитирует Роналду Record.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина в квалификации отбора Евро-2020 попала в группу B, где сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

  • Украина с Португалией сыграет 22 марта в Лиссабоне. Вторая игра состоится в Киеве на "Олимпийском" 14 октября 2019 года.

  • Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил о скором возвращении в ряды национальной команды.

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Криштиану Роналду
Тег
сборная Украины по футболу
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