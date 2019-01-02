''Есть амбиции'': Криштиану Роналду высказался про Украину

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что национальная команда Украины может составить большую конкуренцию за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.
"В нашей группе три претендента на две путевки. У Украины и Сербии также есть амбиции выйти на Евро-2020. Нам попытаются создать проблемы и остальные сборные. Ошибочно считать, что они просто подарят очки", — цитирует Роналду Record.
Криштиану Роналду
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина в квалификации отбора Евро-2020 попала в группу B, где сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.
Украина с Португалией сыграет 22 марта в Лиссабоне. Вторая игра состоится в Киеве на "Олимпийском" 14 октября 2019 года.
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил о скором возвращении в ряды национальной команды.
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