''Если со мной что-то случится...'' Футболист "Динамо" высказался о переезде в Россию

Футболист киевского "Динамо" Карлос Самбрано вспомнил свои выступления за казанский "Рубин" в 2016-17 году. По мнению перуанского защитника, такому поступку есть вполне логичное объяснение.

"Переход в "Рубин"? Иногда я думаю, не был ли переезд в Россию ошибкой. Честно говоря, я не знаю. Свою роль сыграла финансовая сторона. Люди могут говорить, что угодно, но мне нужно заботиться о своей семье. У меня трое детей, и никто не знает, что будет, если со мной что-то случится", - цитирует Самбрано Динамомания.

Карлос Самбрано на тренировке "Динамо" ФК Динамо Киев

Напомним, что перуанец перешел в украинский клуб зимой 2018 года на правах свободного агента. Защитник несколько раз попадал в заявку "Динамо", однако на поле в футболке столичной команды так и не появился. Летом прошлого года Самбрано подписал арендное соглашение со швейцарским "Базелем".

Карлос Самбрано ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит". За футболиста сборной Украины российский клуб предложил 10 миллионов долларов. В сети неоднозначно отнеслись к слухам о переходе украинца. Сам Ракицкий хочет покинуть "Шахтер" из-за проблем в клубе.

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