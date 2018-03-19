К бойкоту ЧМ-2018 в России может присоединиться новая страна

Правительство сборной Исландии может присоединиться к бойкоту Британии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел скандинавской страны Гудлаугур Тор Тордарсон.

"Отравление Скрипаля в Великобритании и бойкот? Конечно, мы обсуждаем это. Этот вопрос касается не только Британии. Нам нужно определиться со своей позицией и обсудить это с союзниками. Пока никакого решения не принято", – цитирует чиновника Ruv.is.

Напомним, ранее глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхар Гриндель высказался о бойкоте ЧМ-2018, озвучив официальную позицию Германии.

Как сообщал "Обозреватель", Англия готова бойкотировать предстоящий Мундиаль в случае, если будет доказана вина Кремля в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании.