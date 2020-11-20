Еще один футболист "Динамо" травмировался и выбыл на длительный срок

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин не сможет помочь своей команде в 2020 году из-за травмы ключицы.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, футболист перенес операцию. Восстановление после нее займет около трех месяцев.

После прихода на пост тренера "Динамо" Мирчи Луческу на счету Русина всего одно появление на поле. Он вышел на замену в концовке матча УПЛ против "Шахтера", который закончился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0. Первую половину сезона 2019/20 Назарий провел в луганской "Заре", сыграв 17 поединков и забив 7 голов за команду, а вторую – в киевском клубе (13 игр, 2 гола, 2 ассиста).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году за "Динамо" также не сыграют защитники Александр Тымчик и Владимир Костевич, который еще не успел дебютировать за киевлян.