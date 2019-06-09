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/Блоги - Новости футбола

Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Украинцы поглумились над союзниками русских

1.3т

А еще Сербия - за "новороссию".

А еще сербы участвовали в оккупации Крыма.

А еще они вместе с русскими против НАТО.

И против Европейского союза тоже.

Они - из другой лодки. Не из нашей. И в этот раз, как говорит фб-друг, мы поглумились над союзниками русских.

"1:0- выиграли.

2:0- победили.

3:0- разгромили.

4:0- наказали.

5:0-поглумились!!!.."

Украина-Сербия

Украина-Сербия

ФФУ

Новости
Россияне даже не знают о случившемся

Русский мир столкнулся с українським світом.

Наверное, очень стыдно проиграть "х@хлам". Тем, с которыми России не получилось провести маленькую победоносную войну на Донбассе. Сидя на растяжке из-за невозможности признать Крым российским (потому что тогда и от Косово нужно отказаться, по аналогии), сербы действительно в шоке.

Андрею Шевченко спасибо.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Место
Украина
Тег
Збірна України з футболу
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Йопнутые чего угодно в политику засунут. А над кем "поглумилась " Россия, обыграв Сан-Марино 9:0? Больные шизофреники от психоза совсем с катушек слетели.
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Авакян Глеб
Авакян Глеб
Криворотая жидовочка Пудренко перемохами разбрасывается?)))) Вона реально считает, что теперь свинокакелов стали больше любить в ЕС?)))))
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Ну так надо этот день занести как официальный праздник. Всё равно больше ничего нет. Для хохла это грандиозная перемога.
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