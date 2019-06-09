А еще Сербия - за "новороссию".

А еще сербы участвовали в оккупации Крыма.

А еще они вместе с русскими против НАТО.

И против Европейского союза тоже.

Они - из другой лодки. Не из нашей. И в этот раз, как говорит фб-друг, мы поглумились над союзниками русских.

"1:0- выиграли.

2:0- победили.

3:0- разгромили.

4:0- наказали.

5:0-поглумились!!!.."

Украина-Сербия ФФУ

Новости Россияне даже не знают о случившемся

Русский мир столкнулся с українським світом.

Наверное, очень стыдно проиграть "х@хлам". Тем, с которыми России не получилось провести маленькую победоносную войну на Донбассе. Сидя на растяжке из-за невозможности признать Крым российским (потому что тогда и от Косово нужно отказаться, по аналогии), сербы действительно в шоке.

Андрею Шевченко спасибо.

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