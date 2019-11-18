Эксперты назвали первого соперника Украины на Евро-2020

Одним из соперников сборной Украины по футболу в финальной части Евро-2020 с большой долей вероятности станет команда Нидерландов.

Уже точно известно, что команда Андрея Шевченко только при форс-мажорных обстоятельствах потеряет место в первой корзине при жеребьевки финальной части турнира. УЕФА заранее закрепил хозяев будущего Евро за определенными группами. Соперниками "желто-синих" точно не станут другие команды из первой корзины – Италии (группа А), Испании (группа Е), Бельгии и Англии (группа D).

сборная Украины в матче с Сербией ФФУ

Кроме того, УЕФА разведет Россию и Украину на групповой стадии, что исключает попадание "желто-синих" в квартет В. Таким образом, для нашей сборной доступными остаются лишь группы С и F. Места в них занимают команды Нидерландов и Германии соответственно. Именно эти коллективы борются между собой за попадание в посев в отборочной группе Евро-2020.

Немцы опережают конкурента на два пункта и в последнем туре принимают Северную Ирландию. В том случае, если в этой игре обойдется без громкой сенсации (коэффициент на победу Германии – 1,16), именно Бундестим попадет в первую корзину и отправит Украину в компанию с голландцами.

Напомним, жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры определили фаворитов Евро-2020, назвав коэффициент на победу Украины.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!