"Эксперимент": Шевченко прокомментировал результат сборной Украины в матче с Нигерией

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил результат товарищеского матча с Нигерией.

Андрей Шевченко Динамомания

"Игру всегда нужно оценивать не только с точки зрения результата. В первом тайме были ошибке в балансе. Передачи в середине поля заканчивались обрезками. Предупреждал ребят, что Нигерия физически очень сильная команда. Если мы будем делать такие ошибки, то будем оставлять очень много зон. Пропустили первый мяч после контратаке. Но сейчас моменты разбирать я не собираюсь. У меня есть четкое понимание, что команда делала в первом тайме и втором. Плюс в том, что мы создали много моментов и играли первым номером даже при счете 0:2. Во втором тайме немного перестроились, опустили фланговых игроков. Стали больше контролировать мяч, Караваев очень грамотно подключался. Вышел свежий Коноплянка, хотя Цыганков сыграл на хорошем уровне", - приводит слова тренера "Динамомания" со ссылкой на канал "Футбол 1"

У наставника индивидуально к ребятам нет претензий.

"Но мы не должны терять нить игры. В Европе мало таких физически сильных команд с быстрыми игроками.Что касается ротации, то, наверное, с этим и была связана такая игра в первом тайме. Такие ошибки допустимы, но хотелось бы, чтобы их не было. Считаю, что наш эксперимент дал нам как положительную информацию, так и отрицательную", - подытожил Шевченко.

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