Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри не выходит на связь со своим нынешним клубом бельгийским "Андерлехтом" после отъезда в Дубаи во время коронавируса.

Как сообщает издание DailyMail, бельгийская команда собирается разорвать контракт с футболистом, который улетел в ОАЭ и не выполняет требования руководства. "Андерлехт" призвал игроков держать клуб в курсе своих передвижений и графика тренировок, и Насри стал единственным, кто проигнорировал эту просьбу.

Самир Насри The Telegraph

Ранее французский футболист был отстранен от футбола на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил в декабре 2016 года. После окончания дисквалификации в декабре 2018 года он подписал краткосрочный контракт с "Вест Хэмом", а летом перешел в "Андерлехт" на правах свободного агента. В составе бельгийского клуба он провел 8 матчей в сезоне 2019/20, отметившись двумя голами.

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