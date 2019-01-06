Экс-жена Аршавина рассказала, как футболист ее бил и насиловал

Бывшая супруга Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская рассказала о домашнем насилии со стороны знаменитого экс-футболиста сборной России.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин

В своих мемуарах Барановская поведала о случае, произошедшем, когда она лежала в больнице. Она попросила мужа перевести на нее парковку, так как не могла оставлять машину около дома.

Юлия Барановская со своей автобиграфией Instagram

"Он отказался. (…) Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел", — пишет Барановская, выдержки из книги которой приводит "Стархит".

По ее словам, Аршавин приходил домой пьяным и мог вести себя неадекватно, а однажды, как она утверждает, изнасиловал ее в машине.

"Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю", — отметила Барановская.

Юлия Барановская с детьми Instagram

Телеведущая также рассказала, что у спортсмена было бесконечное множество других женщин, факты измен он не скрывал.

5 января стало известно, что Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой после скандальной вечеринки с девушками, которых он катал на лошадях.