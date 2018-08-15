Экс-вратарь оказался на упавшем мосту в Генуе и рассказал, как выжил

Бывший вратарь "Кальяри" Давиде Капелло оказался на мосту в Генуе во время его обрушения. Он пролетел на своем авто Volkswagen Tiguan около 50 метров, врезался в груду щебня, но чудом не получил серьезных повреждений и выбрался из машины.

Еще находясь в автомобиле, Капелло позвонил отцу: "Мост, который я пересекал, развалился. Я упал вместе с машиной. Не волнуйтесь, я в безопасности".

Давиде Капелло sports.ru

Отец, Франко Капелло, пересказал журналистам содержание первого телефонного разговора с сыном.

"Сперва я ничего не понимал, но сказал ему: "Давиде, если ты можешь двигаться, попытайся выйти". И он это сделал, ему помог полицейский, он же позвонил в "скорую помощь". Какой-то святой спас моего сына, и я благодарю его за это", - рассказывает Капелло.

По словам экс-футболиста он сперва услышал жуткие звуки.

"После жуткого грохота я увидел, как обрывается дорога, и ощутил под собой пустоту. Знаете, это как в парке аттракционов. Это был очень длинный полет, просто бесконечный. Я был уверен, что это конец. Казалось, что это фильм про Апокалипсис: всюду обломки, все падает, тотальное разрушение. Я думал, что умру, но выбрался из машины благодаря коллеге. Я не понимал, как мою машину не раздавило. Лил дождь, кругом слышались крики и стоны", – вспоминает Давиде.

Напомним, что в понедельник, 13 августа, в Генуе обрушился мост Моранди. Часть автомобильной дороги длиной около 100 метров, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера, рухнула. Погибли 38 человек, в том числе трое детей.