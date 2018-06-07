Экс-тренер сборной России рекордно унизился перед Путиным

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным устроил настоящий перфоманс лизоблюдства.

Известный российский футбольный специалист поучаствовал в прямом включении, за время которого:

Пять раз сказал "спасибо"

Трижды пожелал крепкого здоровья

Задал 0 актуальных вопросов

"Мой вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу" - восторженно заявил Газзаев в прямом эфире.

Такое раболепское поклонение вызвало бурю отвращения в интернете.

Напомним, что во время прямой линии Путин подколол сборную России.