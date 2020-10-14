Экс-тренер "Динамо" высказался о полуголой девушке, которой "взбудоражил всю страну"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин ответил на вопрос о появлении фото полуголой девушки в его Instagram.

Тренер заявил, что красотка в его профиле "необычно сложно появилась, но потом ее убрали".

"Во-первых, она была в очень красивой футболке. А я не видел без футболки. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Взбудоражил всю страну? Бывает такое", — заметил 73-летний специалист во время эфира на YouTube-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Семин дважды возглавлял киевский клуб. В 2007 и 2010. В 2009 году Семин привёл "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины, а также вывел команду в полуфинал Кубка УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Семин обвинил генерального директора москвичей Василия Кикнадзе в подлом поступке.