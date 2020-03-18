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18 марта • обновлено в 17:25
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Экс-президент "Реала" находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

2.5т
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Сын бывшего президента мадридского "Реала" Лоренцо Санса Фернандо заявил, что его отец был госпитализирован с коронавирусом, не сумев справиться с болезнью в домашних условиях.

"У моего отца на протяжении восьми дней был жар. В один момент ему стало тяжело дышать. Он был отправлен в госпиталь, где у него в крови обнаружили кислород. Врачи сказали маме, что отец находится в тяжелом состоянии", – цитирует слова Фернандо информагентство The Sun.

Лоренцо Санс

Лоренцо Санс

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Отметим, что 76-летний Санс был президентом "Реала" на протяжении пяти лет с 1995 по 2000 годы. За время его правления мадридский клуб сумел завоевать две Лиги чемпионов в сезонах 1997/98 и 1999/00.

Как сообщал OBOZREVATEL, фирма президента "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа добилась прогресса в разработке вакцины от коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Испания Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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