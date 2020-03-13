Главная Новости
14 марта • обновлено в 00:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-капитана "Динамо" удалили в Турции за фол на скандальном легионере "бело-синих"

402
Читать материал на украинском

В матче 26-го тура чемпионата Турции между командами "Анкарагюджю" и "Ризеспор" произошел резонансный момент с участием двух бывших футболистов киевского "Динамо".

При счете 2:1 в пользу "Анкарагюджю" защитник "Ризеспора", экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк грубо остановил прорыв нападающего соперника Жерсона Родригеса, который выступает за "Анкарагюджю" на правах аренды и принадлежит "Динамо". Арбитр тут же показал Морозюку вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Матч так и завершился победой "Анкарагюджю" – 2:1. Примечательно, что в составе победителей гол забил как раз Родригес, а за "Ризерспор" отличился еще один экс-игрок "Динамо" Денис Гармаш.

"Анкарагюджю" занимает предпоследнее, 17-е место в таблице. "Ризерспор" находится на две позиции выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жерсон Родригес перешел в "Динамо" (Киев) летом 2019 года, однако запомнился скандальным поведением, в частности часто нарушал спортивный режим.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Николай Морозюк Жерсон Родригес
Место
Турция Анкара
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Победа Херрманн
1.7 Сделать ставку
Айнтрахт Франкфурт
VS
Боруссия Менхенгладбах
Победа Боруссии М с нулевой форой
1.74 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.81 Сделать ставку
Эвертон
VS
Ливерпуль
Победа Ливерпуля
1.75 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Манчестер Юнайтед с нулевой форой
1.59 Сделать ставку
Вест Хэм
VS
Вулверхэмптон
Победа Вулверхэмптона с нулевой форой
1.75 Сделать ставку
Ньюкасл
VS
Шеффилд Юнайтед
Победа Шеффилда
2,30 Сделать ставку
Норвич
VS
Саутгемптон
Победа Норвича или ничья
1.59 Сделать ставку
Борнмут
VS
Кристал Пэлас
Победа Борнмута с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Победа Йоханнесас Бе
1.25 Сделать ставку