Экс-капитана "Динамо" удалили в Турции за фол на скандальном легионере "бело-синих"

В матче 26-го тура чемпионата Турции между командами "Анкарагюджю" и "Ризеспор" произошел резонансный момент с участием двух бывших футболистов киевского "Динамо".

При счете 2:1 в пользу "Анкарагюджю" защитник "Ризеспора", экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк грубо остановил прорыв нападающего соперника Жерсона Родригеса, который выступает за "Анкарагюджю" на правах аренды и принадлежит "Динамо". Арбитр тут же показал Морозюку вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Матч так и завершился победой "Анкарагюджю" – 2:1. Примечательно, что в составе победителей гол забил как раз Родригес, а за "Ризерспор" отличился еще один экс-игрок "Динамо" Денис Гармаш.

"Анкарагюджю" занимает предпоследнее, 17-е место в таблице. "Ризерспор" находится на две позиции выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жерсон Родригес перешел в "Динамо" (Киев) летом 2019 года, однако запомнился скандальным поведением, в частности часто нарушал спортивный режим.

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