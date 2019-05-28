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/Новости футбола

Экс-игрок "Реала" арестован за договорные матчи

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В Испании прошли аресты футболистов, выступающих в высших дивизионах страны, которые подозреваются в незаконных ставках и мошенничестве, а также организации договорных матчей.

Среди задержанных — полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Палмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис, защитник "Депортиво" Иньиго Лопес и бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво, сообщает газета Marca.

Рауль Браво считается главарем криминальной группы футболистов

Рауль Браво считается главарем криминальной группы футболистов

Полиция также задержала президента "Уэски" Агустина Ласаосу и главу медицинского штаба клуба Хуана Карлоса Галиндо Ланусу.

Полиция ведет расследование договорных матчей, которые были сыграны с 2016-го по 2018 год. Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что правоохранительные органы занимались этим делом более года.

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"Пока я не могу вам ничего сказать, потому что это секретная информация, и полиция продолжает работу. Это очень болезненная ситуация, которая бьет по клубам. Но самое важное — покончить с коррупцией в футболе", — приводит слова Тебаса Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время расследования договорных матчей в украинском футболе под санкции попал известный специалист Александр Севидов.

По информации ТК "Футбол", пожизненное отлучение от футбола ждет Севидова, который в 2018-м работал в ПФК "Сумы", и президента клуба Ростислава Козаря.

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Тема
Чемпионат Испании
Теги
Реал МадридФК ДепортивоФК Вальядолид
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