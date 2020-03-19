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19 марта • обновлено в 16:34
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Экс-футболист наехал на Усика из-за коронавируса

1.6т
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Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко выразил недовольство из-за высказываний известных украинских спортсменов о коронавирусе, в частности вспомнив слова Александра Усика.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди – Алиев, Усик – говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", – написал Левченко у себя в Twitter.

Евгений Левченко

Евгений Левченко

Трибуна

Напомним, что ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Александр Алиев, в свою очередь, заявил, что новости о многочисленных смертях от этой болезни в Италии являются фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный президент команды "Ингулец" Александр Поворознюк раскритиковал решение временно отменить все спортивные мероприятия на территории Украины.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Евгений Левченко Александр Алиев Александр Усик
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