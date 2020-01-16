Экс-футболист "Динамо" оказался в необычной ситуации с контрактом

Контракт украинского футболиста, экс-полузащитника киевского "Динамо" Сергея Рыбалки с турецким клубом "Сивасспор" приостановлен до июня 2020 года из-за травмы игрока.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Сергей Рыбалка ФК "Сивасспор"

В этом сезоне чемпионата Турции 29-летний футболист провел лишь 3 матча, после чего получил серьезную травму мениска. Восстановление затянулось на долгие месяцы. В результате руководство "Сивасспора" решило временно приостановить действие соглашения. С сезона-2020/21 контракт Рыбалки снова будет действовать.

Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким коллективом в июле 2018 года. До того один сезон он отыграл за команду на правах аренды из киевского "Динамо".

"Сивасспор" лидирует в Суперлиге Турции, имея в активе 37 очков и опережая на 4 пункта "Истанбул Башакшехир".

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