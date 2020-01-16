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16 января • обновлено в 18:50
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Экс-футболист "Динамо" оказался в необычной ситуации с контрактом

1.6т
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Контракт украинского футболиста, экс-полузащитника киевского "Динамо" Сергея Рыбалки с турецким клубом "Сивасспор" приостановлен до июня 2020 года из-за травмы игрока.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Сергей Рыбалка

Сергей Рыбалка

ФК "Сивасспор"

В этом сезоне чемпионата Турции 29-летний футболист провел лишь 3 матча, после чего получил серьезную травму мениска. Восстановление затянулось на долгие месяцы. В результате руководство "Сивасспора" решило временно приостановить действие соглашения. С сезона-2020/21 контракт Рыбалки снова будет действовать.

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Сергей Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким коллективом в июле 2018 года. До того один сезон он отыграл за команду на правах аренды из киевского "Динамо".

"Сивасспор" лидирует в Суперлиге Турции, имея в активе 37 очков и опережая на 4 пункта "Истанбул Башакшехир".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Динамо" Тарас Михалик устроил драку на турнире по футзалу.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Сергей Рыбалка (футболист)
Место
Турция
Тег
ФК Динамо Киев
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