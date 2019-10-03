Экс-футболист "Динамо" объявил бойкот в сборной

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Каталин Карп больше не хочет играть за сборную Молдовы.

Каталин Карп dynamo.kiev.ua

Об этом сам футболист заявил в комментарии сайту publika.md.

"Игрока из команды, которая входит в первую пятерку в чемпионате России, не ценят по достоинству дома. Я регулярно играю за "Уфу" и хочу выходить на поле в каждом матче за сборную. Но... такова ситуация. Жизнь продолжается", — сказал Карп.

Каталин Карп — воспитанник кишиневского клуба "Зимбру". В 2012 году в 18-летнем возрасте он подписал контракт с "Динамо" (Киев), где два года выступал за юношескую и молодежную команды клуба. После этого несколько лет молдавский футболист провел в Румынии, а с 2017-го выступает за российскую "Уфу".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный футболист английской Премьер-лиги наотрез отказался играть в России.

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