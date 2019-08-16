"Его решение": в "Динамо" сообщили о неожиданных деталях отставки Хацкевича

После вылета "Динамо" от "Брюгге" из Лиги чемпионов Александр Хацкевич был отправлен в отставку. По некоторой информации, это решение было принято президентом клуба сразу после игры.

Впрочем, генеральный директор клуба Резо Чехонелидзе в комментарии OBOZREVATEL заявил, что отставка Хацкевича не рассматривалась именно как увольнение и была во много его решением.

Резо Чохонелидзе 1927.kiev.ua

"Хацкевич на тот момент был главным тренером, и это во многом его решение. Я ничего не подсказывал ему по этому поводу, и, думаю, даже президент не говорил прямо об увольнении. Александр Николаевич - честнейший человек и прекрасный специалист. Лично я уверенно могу сказать - он хорошо работал, но не удалось достичь желаемого. Венгер работал в "Арсенале" 24 года, но не смог обеспечить стабильные кубки, а Моуриньо и Анчелотти выигрывали Лигу чемпионов за два года работы. Но это же не означает, что Венгер - тренер низкой квалификации. В футболе разное бывает", - сказал Чохонелидзе в комментарии OBOZREVATEL.

"Хацкевич - один из честнейших профессионалов, с которыми я работал. Я 24 часа в сутки порой был на базе и сам наблюдал за командой - тренера и футболисты работали прекрасно. Но вот в данном случае, значит, ему было не суждено добиться успеха. Что-то не пошло, затем поломался Соль, было немало проблем с кадрами и подготовкой у Миколенко, Вербича, Цыганкова… Думаю, он сам решил прекратить работу и уступить дорогу другому тренеру, чтобы "Динамо" двигалось вперед", - резюмировал гендир "Динамо".

Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2 июня 2017 года, проработав с командой чуть больше 2 лет и 2 месяцев. За это время белорусский тренер выиграл два трофея - Суперкубок Украины в 2018-м и 2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже на следующий день после отставки Хацкевича в "Динамо" назначили нового главного тренера.

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