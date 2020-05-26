Семин дважды возглавлял киевское «Динамо» – с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба обрушился на руководство "Локомотива" за решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. Специалист покинет свой пост по окончании мая.

Юрий Семин

"Если говорить откровенно, то меня поражает общественность. Они должны остаться нашими конкурентами, команда опытная и сбалансированная. Но так убирать Семина — позорище. С такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное — я в замешательстве. А что главное тогда? Почему к таким легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали", — сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ" во время прямого эфира в Instagram.

Ранее известный украинский агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал решение руководства "Локомотива" выгнать Семина.

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