Главная Новости
12 ноября • обновлено в 10:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Думаю, пора": Тайсон сделал громкое признание после скандала в матче с "Динамо"

1.4т
Читать материал на украинском

Полузащитник "Шахтера" Тайсон заявил о своем желании покинуть клуб после того, как стал жертвой расизма во время матча 14-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

Тайсон вновь заявил о желании покинуть "Шахтер"

Тайсон вновь заявил о желании покинуть "Шахтер"

ФК "Шахтер"

"После произошедшего первое, что я подумал, было: "Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но это сложно, ведь "Шахтер" отклонил предложение от "Милана" в 30 млн евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске", – сказал Тайсон в комментарии Rádio Atlântida.

Новости
"Нет полномочий": в России сообщили о реакции УЕФА на скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен на несколько минут из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону игроков "Шахтера". Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам средний палец, за что получил красную карточку.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "расизм" на OBOZREVATEL.

Тема
расизм
Персона
Тайсон
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel