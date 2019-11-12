"Думаю, пора": Тайсон сделал громкое признание после скандала в матче с "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон заявил о своем желании покинуть клуб после того, как стал жертвой расизма во время матча 14-го тура УПЛ с киевским "Динамо".
Тайсон вновь заявил о желании покинуть "Шахтер"
ФК "Шахтер"
"После произошедшего первое, что я подумал, было: "Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но это сложно, ведь "Шахтер" отклонил предложение от "Милана" в 30 млн евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске", – сказал Тайсон в комментарии Rádio Atlântida.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен на несколько минут из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону игроков "Шахтера". Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам средний палец, за что получил красную карточку.
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