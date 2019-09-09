Дошло до Макрона: матч Евро-2020 ознаменовался международным скандалом

Перед матчем квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании в Париже произошел скандал. Организаторы что-то напутали, включив не тот гимн: прозвучал гимн Андорры, а не Албании.

Футболисты и тренеры албанской сборной оказались, мягко говоря, в неловком положении, когда поняли, что играет не их гимн.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem 🤭pic.twitter.com/RVgRJEtTEU — Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.

Албанские фанаты начали возмущаться, а футболисты сборной Албании отказались начинать игру, пока не будет исполнен правильный гимн. В итоге начало встречи задержали минут на семь, прежде чем сотрудники "Стад де Франс" нашли гимн Албании. При этом диктор принес извинения ... "армянским болельщикам". Только после двух ошибок он понял, что опять сказал что-то не то и уже верно упомянул Албанию.

Сборная Албании перед матчем

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день официально принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с исполнением гимна, сообщает AFP.

В матче квалификации Евро-2020 команда Франции обыграла Албанию со счетом 4:1. Интересно, что в следующем матче французы сыграют как раз со сборной Андорры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее курьезный случай произошел на хоккейном турнире в Норвегии с участием сборной Беларуси – вместо официального гимна страны организаторы включили хит группы "Песняры" "Косил Ясь конюшину".

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