Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Дошло до Макрона: матч Евро-2020 ознаменовался международным скандалом

10.6т Читать материал на украинском

Перед матчем квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании в Париже произошел скандал. Организаторы что-то напутали, включив не тот гимн: прозвучал гимн Андорры, а не Албании.

Футболисты и тренеры албанской сборной оказались, мягко говоря, в неловком положении, когда поняли, что играет не их гимн.

Албанские фанаты начали возмущаться, а футболисты сборной Албании отказались начинать игру, пока не будет исполнен правильный гимн. В итоге начало встречи задержали минут на семь, прежде чем сотрудники "Стад де Франс" нашли гимн Албании. При этом диктор принес извинения ... "армянским болельщикам". Только после двух ошибок он понял, что опять сказал что-то не то и уже верно упомянул Албанию.

Сборная Албании перед матчем

Сборная Албании перед матчем

Президент Франции Эммануэль Макрон на следующий день официально принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с исполнением гимна, сообщает AFP.

В матче квалификации Евро-2020 команда Франции обыграла Албанию со счетом 4:1. Интересно, что в следующем матче французы сыграют как раз со сборной Андорры.

Новости
"Путин — х**ло" от украинцев попало в прямой эфир российского ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее курьезный случай произошел на хоккейном турнире в Норвегии с участием сборной Беларуси – вместо официального гимна страны организаторы включили хит группы "Песняры" "Косил Ясь конюшину".

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
Франция Сен-Дени
Тег
сборная Албании по футболу
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
10
16
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Образование гейропы под плинтусом...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Михайлов Виталий, тебе, азиат вонючий, это без разницы. Ты тупой, чурка паРРашная!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Эти страны - комнатушки в коммуналке. А гонору, как у чубатых.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
2 из 4 ответов | показать все
Сидоров Иван
Сидоров Иван
Виня Ксения, Ну тогда все россияне затянут : "Хасбулат удалой" :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Loskutov Виталий,толк,что у тебя страна по территории большая,а ведёте себя как дикари маленьких племён Африки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel