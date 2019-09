Дошло до Макрона: матч Евро-2020 ознаменовался международным скандалом

Перед матчем квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании в Париже произошел скандал. Организаторы что-то напутали, включив не тот гимн: прозвучал гимн Андорры, а не Албании.

Футболисты и тренеры албанской сборной оказались, мягко говоря, в неловком положении, когда поняли, что играет не их гимн.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem 🤭pic.twitter.com/RVgRJEtTEU