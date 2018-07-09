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Допинг-скандал на ЧМ-2018: авторитетное немецкое издание разоблачило сборную России

5.8тЧитать новость на украинском

Немецкие медиа обвинили сборную России в употреблении допинга во время домашнего чемпионата мира.

В статье газеты Bild говорится, что российские футболисты в четвертьфинальном матче с хорватами вдыхали аммиак с целью получения физического превосходства над соперником.

Новости
Работали спецслужбы: сборную России обвинили в допинге на ЧМ-2018

В сообщениях есть часть видео трансляции матча, где четко видно, что полузащитник сборной России Александр Головин что-то вдыхает со своей руки, а защитник Илья Кутепов потирает нос.

В СМИ осведомлены, что аммиак не причислен к числу запрещенных препаратов. Однако, эксперт, который прокомментировал изданию эпизод, отметил, что использование спортсменами нитрита водорода можно рассматривать в контексте применения допинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отношении футболиста сборной Ирана и "Ростова" Саида Эззатоллахи на ЧМ-2018 была проведена дополнительная проверка. Прежде он был обвинен в употреблении запрещенных препаратов.

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Темы
Чемпионат мира 2018допинговый скандал
Объект
сборная России по футболу
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