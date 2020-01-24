Допинг-скандал Беседина: появились новые подробности

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против шведского "Мальме" по вине врачей.

"Свежая и неутешительная новость: Беседин невиновен. Допинг-контроль провалил из-за ошибки врача. Его вины нет. Артем не знал, что ему дали. Но это не изменит наказание. Нападающему угрожает четыре года без футбола", – написал у себя в Instagram-сторис известный журналист Олег Ящук.

Артем Беседин УНИАН

Напомним, что УЕФА должен был объявить решение по украинскому футболисту в конце января, но в организации решили более тщательно изучить все обстоятельства дела. Ожидается, что вердикт будет оглашен 27 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач киевского "Динамо" был отстранен от работы с первой командой из-за ситуации с Бесединым.

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