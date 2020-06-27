Немотивированный "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей"

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге не смог обыграть луганскую "Зарю".

Поединок в Киеве на НСК "Олимпийкий" завершился со счетом 0:0.

"Шахтер", завоевав 20 июня чемпионство УПЛ, решил поберечь своих лидеров, не включив в стартовый состав Мораеса, Марлоса и Тайсона.

Но даже полурезервным составом "горняки" выглядели очень опасно в атаке, полностью контролируя мяч в дебюте встречи. "Заря" отвечала позиционным нападением, но в первом тайме не смогла создать ни одного острого момента.

Шахтер - Заря ФК Шахтер

На 56-й минуте номинальные хозяева имели великолепный шанс открыть счет, но удар Алана Патрика по пустым воротам приняла на себя перекладина.

Спустя несколько минут Каштры бросил в бой Тайсона и Марлоса, а на 63-й минуте Мораеса. Несмотря на появление ведущих игроков, "горняки" вырвать победу так и не смогли.

Шахтер - Заря ФК Шахтер

"Шахтер" – "Заря" 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтер – Пятов, Сиприано, Матвиенко, Кривцов, Тете (Марлос, 59), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Алан Патрик, Фернандо Педро (Мораес, 63), Маркос Антонио, Болбат (Додо, 70).

Заря – Василь, Цыганик (Иванисеня, 65), Тымчик, Абу-Ханна, Кочергин, Юрченко, Громов, Леднев (Лунев, 74), Кабаев (Перович, 90), Хомченовский, Михайличенко.

Предупреждение: Тете (58).

Ранее дирекция УПЛ опубликовала расписание матчей 29-го тура чемпионата Украины, центральным поединком которого станет последнее украинское Эль-Класико в сезоне 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер", досрочно став чемпионом страны, обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Позже чемпионство прокомментировал президент донецкого клуба Ринат Ахметов, а клуб показал, что творилось в раздевалке во время празднования чемпионства.