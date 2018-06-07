"Днепру" грозит прекращение существования – СМИ

Футбольный клуб "Днепр" не получил аттестат для участия во второй лиги розыгрыша чемпионата Украины на будущий сезон. Кроме того, по решению Международной федерации футбола "сине-бело-голубые" были лишены профессионального статуса, и сейчас вообще находятся на грани исчезновения.

По данным SportArena, клуб до сих пор не подал заявку для участия в чемпионате страны среди аматоров. Документы в Асоциацию аматорского футбола Украины должны быть направлены до 20 июля, однако на сегодня днепряне никак не проявляли свое желание участвовать в таком первенстве.

В минувшем сезоне "Днепр" занял восьмое место среди двенадцати коллективов группы "Б" второй лиги. Любопытно, что победу в розыгрыше и повышение в классе добился другой клуб из Днепра – СК "Днепр-1", который в минувшем сезоне добрался еще и до полуфинала Кубка Украины.

Отметим, что "Днепр" был отправлен во вторую лигу чемпионата Украины из-за многочисленных долгов перед бывшими футболистами и тренерами после финала Лиги Европы-2015.

Как сообщал OBOZREVATEL, клуб второй лиги чемпионата Украины ФК "Львов" в будущем сезоне примет участие в розыгрыше Премьер-лиги.