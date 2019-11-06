"Динамо" Загреб - Шахтер: онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов на легендарном стадионе "Максимир" в Загребе играет с местным "Динамо".
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб – Шахтер.
"Динамо" Загреб Хорватия – "Шахтер" Украина 1:1
0:1 – 13 Алан Патрик,
1:1 – 25 Петкович.
Динамо Загреб – Ливакович, Стоянович, Перич, Дилавер, Леовац, Адеми, Ольмо, Оршич, Моро, Теофиль-Катрин, Петкович.
Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября встреча между этими командами в рамках третьего тура Лиги чемпионов в Харькове завершилась вничью (2:2).
18 сентября "горняки" в 1-м туре проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.
Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.
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