"Динамо" Загреб - Шахтер: онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов на легендарном стадионе "Максимир" в Загребе играет с местным "Динамо".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб – Шахтер.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Шахтер" Украина 1:1

0:1 – 13 Алан Патрик,

1:1 – 25 Петкович.

Динамо Загреб – Ливакович, Стоянович, Перич, Дилавер, Леовац, Адеми, Ольмо, Оршич, Моро, Теофиль-Катрин, Петкович.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября встреча между этими командами в рамках третьего тура Лиги чемпионов в Харькове завершилась вничью (2:2).

18 сентября "горняки" в 1-м туре проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

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